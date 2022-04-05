В ГИБДД назвали самый аварийный день недели

В Москве с 28 марта по 3 апреля произошло 141 ДТП, сообщает ГИБДД столицы в своем официальном Telegram-канале. По данным ведомства, самым аварийным днем в городе стал вторник. Всего в этот день произошла 31 авария. Меньше всего водители попадали в ДТП в воскресенье — 6 аварий.

Фото: Антон Вергун/ТАСС Антон Вергун/ТАСС

«Хочется отметить, что в воскресный день на столичных дорогах ни один пешеход не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.

В городе c 28 марта по 3 апреля зарегистрированы 42 ДТП с участием пешеходов. Причем в 54% случаев пешеходы переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Что бы избежать таких аварий, ГИБДД Москвы посоветовала автомобилистам снижать скорость во дворах и вблизи пешеходных переходов, а любителям двухколесного транспорта — не забывать спешиваться для правильного и безопасного перехода дороги.