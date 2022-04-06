На западе Москвы загорелась "Газель", водитель погиб

ДТП с участием двух автомобилей произошло на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По данным агентства, ДТП произошло на ул. Генерала Дорохова в районе дома 16 стр. 2. В результате аварии произошло возгорание "Газели" - по предварительным данным, машина врезалась в мачту городского освещения. Водитель, находившийся внутри "Газели", погиб. Вскоре огонь перекинулся на стоящий поблизости легковой автомобиль.

Ранее стало известно, что в Московской области при падении автобуса с эстакады погибли два человека. В салоне транспортного средства, вылетевшего с моста, предположительно, было 20 человек. Также сообщалось, что трое детей погибли в автомобильной аварии в Подмосковье, еще двое детей и один взрослый пострадали.