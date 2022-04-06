Как правильно покидать место ДТП

Что считается дорожно-транспортным происшествием? Это самый важный вопрос, ответ на который не всегда очевиден. Допустим, водитель слегка стукнул ограждение, машина получила минимальные повреждения (царапину), пострадавших нет. Будет ли это аварией? Будет.
Потому что, согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», дорожно-транспортное происшествие – это любое «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».
Сюда же относится нередкая ситуация, когда водитель после заправки забыл вынуть пистолет из горловины и вырвал его из колонки: молча уехать с АЗС в этом случае равносильно оставлению места ДТП. И, помимо возмещения материального ущерба заправке, последуют санкции в соответствии с КоАП.
Покинуть место ДТП можно в трех случаях.
Требования по оформлению аварии касаются всех участников, поэтому, если водитель скрылся с места ДТП, за оставление могут наказать и виновника, и пострадавшего. Как за оставление по отдельности, так и в случае, если оба уехали с места ДТП. Оставлением считается отъезд с места ДТП без веских на то причин.
Бывает, что водитель не заметил ДТП и уехал без всякого злого умысла, например, когда парковался или двигался по шумной трассе. Суды в таких случаях квалифицируют дело по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ и выписывают штраф в размере 1 000 рублей.
Водители покидают место ДТП из-за шока, страха или элементарного незнания правил дорожного движения. Однако наказание за оставление места ДТП даже без пострадавших предусмотрено суровое.
Финальное наказание определяет суд. И практика по этим делам такова, что обычно он ограничивается лишением прав.
Сбегать с места происшествия, если оно произошло по вашей вине, не нужно еще и потому, что страховая компания имеет право предъявить регресс, то есть взыскать средства, которые выплатила пострадавшей стороне.
Что будет, если уехать с места ДТП, разобрали. Теперь поговорим, как уехать правильно.
Единственный вариант – после соблюдения всех формальностей и оформления по всем нормам. Проще всего, если в аварии пострадал только водитель и, допустим, дерево.
Если есть полис каско, то на месте сообщаем о случившемся в колл-центр страховой компании. Дальнейшие действия по возмещению обрисуют там: у каждой СК свои протоколы.
Если произошел инцидент с бензоколонкой, стоит обратиться к администратору АЗС – у них на этот случай прописан весь порядок действий, ему и следуем.
Если на дороге столкнулись два автомобиля, но повреждения настолько незначительные, что даже лень оформлять Европротокол, надо сделать расписку. Во-первых, она убережет от возможных претензий второй стороны в дальнейшем. Во-вторых, убережет от ответственности за оставление места ДТП.
В расписке надо указать реквизиты сторон, дату / время / место происшествия, краткое его описание, указание вины, оценку ущерба, сумму компенсации (если есть) или отсутствие претензий, подписи сторон. В идеале – в двух экземплярах. Еще лучше, если с реквизитами и подписями свидетелей. Хотя какой-то твердой хрестоматийной формы расписки не существует, каждый раз это своего рода импровизация.
Куда понятнее другие механизмы фиксации ДТП – Европротокол или вызов сотрудников ГИБДД на место аварии. Но второй сценарий в наше время бывает только в ДТП с пострадавшими, если же пострадало только «железо», оформляется Европротокол (подробно рассказывали в другом материале).
Только после того, как поставлены все подписи на всех причитающихся бумагах, можно покидать место ДТП.
Во-первых, выплата положена только при наличии страхового полиса. Проверьте, действует ли ваше ОСАГО. Если срок подходит к концу, продлите или оформите новый полис. Сделать это без визита в офис страховой и с экономией до 3 500 рублей можно через сервис «Автокод ОСАГО».
Агрегатор показывает предложения крупных страховых компаний и из данных требует только ввода госномера авто и личных данных водителя.
Вам останется выбрать самый выгодный вариант, оплатить на сайте и получить готовый полис на ящик электронной почты. Параллельно полис появится в базах ГИБДД и РСА – после этого можно рассчитывать на страховую выплату пострадавшему в случае ДТП.
Если авария небольшая, то для страховой понадобится корректно оформленный Европротокол. Если авария не подпадает под требования Европротокола (больше двух участников, есть пострадавшие), потребуется оформление в ГИБДД, и уже после этого со справкой об аварии надо обращаться в СК за выплатой.
Это ОСАГО. С каско возможны варианты в соответствии с правилами каждой конкретной страховой. Где-то мелкие повреждения (вроде стекол) компенсируются без справки из ГИБДД, где-то она может потребоваться.
Не пытаться догнать, даже если видите! Это автоматически сделает вас таким же беглецом с места ДТП. Если второй участник происшествия скрылся, ваши обязанности никто не отменял.
Все дальнейшее – работа ГИБДД. Вам же главное – не уходить «по-английски».