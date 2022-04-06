Как правильно покидать место ДТП

Что считается дорожно-транспортным происшествием? Это самый важный вопрос, ответ на который не всегда очевиден. Допустим, водитель слегка стукнул ограждение, машина получила минимальные повреждения (царапину), пострадавших нет. Будет ли это аварией? Будет.

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Потому что, согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», дорожно-транспортное происшествие – это любое «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

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Сюда же относится нередкая ситуация, когда водитель после заправки забыл вынуть пистолет из горловины и вырвал его из колонки: молча уехать с АЗС в этом случае равносильно оставлению места ДТП. И, помимо возмещения материального ущерба заправке, последуют санкции в соответствии с КоАП.

Когда можно уехать с места ДТП и что считается оставлением места происшествия

Покинуть место ДТП можно в трех случаях.

Если в аварии есть пострадавшие, нуждающиеся в экстренной помощи. Чтобы покинуть место происшествия, водителям нужно зафиксировать обстоятельства ДТП и доставить пострадавших в ближайшую больницу, а затем вернуться на место аварии. Перед покиданием места столкновения нужно организовать объезд другим автомобилистам.

Если в аварии никто не пострадал и участники могут сами составить схему и отправиться в ближайший пост дорожно-постовой службы. Однако водители должны прийти к единому мнению об обстоятельствах ДТП и причиненном ущербе.

Если авария будет оформляться по европротоколу. Вызывать сотрудников ГИБДД на место происшествия не нужно. Давайте разберем эти случаи и узнаем, как это можно сделать.

Требования по оформлению аварии касаются всех участников, поэтому, если водитель скрылся с места ДТП, за оставление могут наказать и виновника, и пострадавшего. Как за оставление по отдельности, так и в случае, если оба уехали с места ДТП. Оставлением считается отъезд с места ДТП без веских на то причин.

Бывает, что водитель не заметил ДТП и уехал без всякого злого умысла, например, когда парковался или двигался по шумной трассе. Суды в таких случаях квалифицируют дело по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ и выписывают штраф в размере 1 000 рублей.

Почему не нужно скрываться с места ДТП

Водители покидают место ДТП из-за шока, страха или элементарного незнания правил дорожного движения. Однако наказание за оставление места ДТП даже без пострадавших предусмотрено суровое.

лишение прав от года до полутора лет;административный арест до 15 суток По статье 12.27 КоАП водителю грозит:

Финальное наказание определяет суд. И практика по этим делам такова, что обычно он ограничивается лишением прав.

причинение тяжкого вреда здоровью в ДТП – принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на 3-7 лет;

смерть человека в ДТП – лишение свободы на 5-12 лет;

смерть двух и более лиц – лишение свободы на 8-15 лет. Но если в аварии есть пострадавшие, то все куда серьезнее – виновнику аварии грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ

Сбегать с места происшествия, если оно произошло по вашей вине, не нужно еще и потому, что страховая компания имеет право предъявить регресс, то есть взыскать средства, которые выплатила пострадавшей стороне.

Как правильно покидать место ДТП

Что будет, если уехать с места ДТП, разобрали. Теперь поговорим, как уехать правильно.

Единственный вариант – после соблюдения всех формальностей и оформления по всем нормам. Проще всего, если в аварии пострадал только водитель и, допустим, дерево.

звоним в ГИБДД, фиксируем факт происшествия;

фотографируем место инцидента в мельчайших подробностях (привязка к местности, местоположение других объектов и транспорта);

записываем контакты свидетелей (если таковые имеются);

едем в отделение по указанному адресу, получаем справку о ДТП (может понадобиться для страховой). Действовать нужно так:

Если есть полис каско, то на месте сообщаем о случившемся в колл-центр страховой компании. Дальнейшие действия по возмещению обрисуют там: у каждой СК свои протоколы.

Если произошел инцидент с бензоколонкой, стоит обратиться к администратору АЗС – у них на этот случай прописан весь порядок действий, ему и следуем.

Если на дороге столкнулись два автомобиля, но повреждения настолько незначительные, что даже лень оформлять Европротокол, надо сделать расписку. Во-первых, она убережет от возможных претензий второй стороны в дальнейшем. Во-вторых, убережет от ответственности за оставление места ДТП.

если материальных претензий у участников нет вообще;

если материальные претензии участников согласованы. Расписка возможна в очень ограниченном наборе сценариев:

В расписке надо указать реквизиты сторон, дату / время / место происшествия, краткое его описание, указание вины, оценку ущерба, сумму компенсации (если есть) или отсутствие претензий, подписи сторон. В идеале – в двух экземплярах. Еще лучше, если с реквизитами и подписями свидетелей. Хотя какой-то твердой хрестоматийной формы расписки не существует, каждый раз это своего рода импровизация.

Куда понятнее другие механизмы фиксации ДТП – Европротокол или вызов сотрудников ГИБДД на место аварии. Но второй сценарий в наше время бывает только в ДТП с пострадавшими, если же пострадало только «железо», оформляется Европротокол (подробно рассказывали в другом материале).

Только после того, как поставлены все подписи на всех причитающихся бумагах, можно покидать место ДТП.

Как действовать при ДТП, чтобы не лишиться страховой выплаты

Во-первых, выплата положена только при наличии страхового полиса. Проверьте, действует ли ваше ОСАГО. Если срок подходит к концу, продлите или оформите новый полис. Сделать это без визита в офис страховой и с экономией до 3 500 рублей можно через сервис «Автокод ОСАГО».

Агрегатор показывает предложения крупных страховых компаний и из данных требует только ввода госномера авто и личных данных водителя.

Вам останется выбрать самый выгодный вариант, оплатить на сайте и получить готовый полис на ящик электронной почты. Параллельно полис появится в базах ГИБДД и РСА – после этого можно рассчитывать на страховую выплату пострадавшему в случае ДТП.

Если авария небольшая, то для страховой понадобится корректно оформленный Европротокол. Если авария не подпадает под требования Европротокола (больше двух участников, есть пострадавшие), потребуется оформление в ГИБДД, и уже после этого со справкой об аварии надо обращаться в СК за выплатой.

Это ОСАГО. С каско возможны варианты в соответствии с правилами каждой конкретной страховой. Где-то мелкие повреждения (вроде стекол) компенсируются без справки из ГИБДД, где-то она может потребоваться.

Что делать, если сбежал второй участник аварии

Не пытаться догнать, даже если видите! Это автоматически сделает вас таким же беглецом с места ДТП. Если второй участник происшествия скрылся, ваши обязанности никто не отменял.

Есть свидетели – записываем их контакты.

Если у свидетелей есть запись с регистратора, копируем на месте (при наличии технической возможности).

Фиксируем все обстоятельства произошедшего, звоним в ГИБДД и действуем в соответствии с их указаниями. Точно так же останавливаемся, выставляем знак аварийной остановки, надеваем световозвращающий жилет, оцениваем обстановку.

Фиксация аварии через обращение ГИБДД – обязательно.

Поиск свидетелей – тоже.

Записи с камер наблюдения / регистраторов – в идеале. Такой же порядок действий, если вашу машину стукнули без вашего участия: