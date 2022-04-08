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3 часа назад

Фургон насмерть задавил пожилую женщину в Москве

Мослентаиещё 1

На юго-западе Москвы двигавшийся задним ходом фургон насмерть задавил женщину. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишет агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.

Фургон насмерть задавил пожилую женщину в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во дворе на Ленинском проспекте, д. 99 водитель автомобиля Fiat Ducato, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась до приезда медиков», - цитирует агентство пресс-службу ведомства.

По данным источника, водитель заявил, что не заметил женщину. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее в подмосковных Люберцах пенсионерка едва не лишилась ноги из-за наезда мусоровоза.

ДТП,Fiat Ducato,Fiat,ГИБДД,
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