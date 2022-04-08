Фургон насмерть задавил пожилую женщину в Москве

На юго-западе Москвы двигавшийся задним ходом фургон насмерть задавил женщину. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишет агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.
«Во дворе на Ленинском проспекте, д. 99 водитель автомобиля Fiat Ducato, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась до приезда медиков», - цитирует агентство пресс-службу ведомства.
По данным источника, водитель заявил, что не заметил женщину. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
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