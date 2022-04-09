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2 часа назад

В Москве водитель грузовика совершил смертельное ДТП из-за кружки

Майк Габриелян

В Москве грузовик врезался в стоящий на дороге автомобиль с дорожными рабочими. Водитель утверждает, что не смог нажать на тормоз из-за кружки, закатившейся под педаль. Один человек погиб, четверо получили травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную госавтоинспекцию.

В Москве водитель грузовика совершил смертельное ДТП из-за кружки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло на Люблинской улице у дома 53.

«Водитель грузового автомобиля "Сканиа" совершил наезд на дорожных рабочих. Один человек погиб и четыре пострадали», - рассказали в ГИБДД.

Отмечается, что рабочие не вели дорожные работы, их автомобиль остановился из-за поломки колеса.

Водитель грузовика рассказал, что уронил кружку под педаль, и она заблокировала тормоз. В итоге он не смог остановить машину. В ГИБДД пообещали проверить эту версию в рамках расследования.

Ранее в Приморье грузовик, который перевозил катер, задел провода и обрушил несколько столбов и светофор.

ДТП,ГИБДД,
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