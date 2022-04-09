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2 часа назад

В Москве машина сбила женщину с двумя детьми

Елена Прошина

Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что на северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из попавших в него машин сбила женщину с пятилетним ребенком и младенцем на пешеходном переходе. Об этом пишет ТАСС.

В Москве машина сбила женщину с двумя детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Около 16:00 мск на Осташковской улице в районе дома 12 произошло столкновения двух легковых автомобилей. В результате ДТП одна из машин совершила наезд на женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным малышом, который находился в коляске, на нерегулируемом пешеходном переходе», - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, один из автомобилей резко остановился, чтобы пропустить женщину с детьми. Машина, которая ехала за ним, не успела затормозить и врезалась в первую, что и стало причиной наезда на пешеходов.

Женщина и дети не получили серьезных повреждений, у них легкие ушибы и ссадины, но все же их доставили для обследования в больницу.

ДТП,МВД России,
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