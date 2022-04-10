Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Мордовии

В Мордовии автобус, перевозивший детей на соревнования, столкнулся с грузовиком. Авария произошла в Саранске сегодня, около 8 утра, сообщает региональное управление ГИБДД.
Водитель автобуса «Неоплан» вез из Тольятти в Саранск 55 человек (48 из них - дети). Они ехали на соревнования по плаванию. На улице Советской автобус выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с грузовиком «МАН».
«В результате ДТП в медицинское учреждение обращались водитель и двое пассажиров грузового автомобиля, а также четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, все они после осмотра отпущены», - рассказали в ГИБДД.
Опубликованы снимки с места ДТП. Видны отвалившаяся обшивка автобуса, разбитые стекла. Обстоятельства аварии и виновники устанавливаются.
Ранее в Карелии возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми.