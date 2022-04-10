Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Мордовии

В Мордовии автобус, перевозивший детей на соревнования, столкнулся с грузовиком. Авария произошла в Саранске сегодня, около 8 утра, сообщает региональное управление ГИБДД .

Водитель автобуса «Неоплан» вез из Тольятти в Саранск 55 человек (48 из них - дети). Они ехали на соревнования по плаванию. На улице Советской автобус выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с грузовиком «МАН».