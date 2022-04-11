Водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП

Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу после происшествия покидать проезжую часть, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные ДТП во время оформления аварии.

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"В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с "повторными" ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения", - сообщает «Коммерсант».

Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, отмечает газета.

"Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос", - сообщили изданию в пресс-службе столичного дептранса.