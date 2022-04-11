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1 час назад

В Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП

Свободная прессаиещё 4

Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу после происшествия покидать проезжую часть, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные ДТП во время оформления аварии.

Водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с "повторными" ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения", - сообщает «Коммерсант».

Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, отмечает газета.

"Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос", - сообщили изданию в пресс-службе столичного дептранса.

Ранее «Свободная пресса» писала, что водитель такси погиб под колёсами машины своего коллеги на севере столицы, когда после незначительной аварии вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть состояние своего автомобиля.

ДТП,Коммерсант,
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