Как правильно вести себя на месте ДТП?

Несколько ДТП на одном участке дороги - не редкость. Не всегда основной причиной выступает гололед или недостаточная видимость. Зачастую даже при хорошей погоде может происходить одна авария за другой. Такое явление объясняется неправильными действиями автомобилистов, которые становятся заложниками обстоятельств.

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Автомобили, которые остаются на дороге после аварии, - полная неожиданность для других участников дорожного движения. Это становится причиной более крупных ДТП с участием целой группы транспортных средств. Правилами дорожного движения установлено, что водители должны убирать машины с дороги, но не все придерживаются данного требования. Результаты проведенного опроса показали, что большая часть автомобилистов остаются на месте ДТП, так как боятся отказа в выплате со стороны страховой компании. Еще один фактор, который удерживает водителей - риск остаться без в/у за оставление места аварии. Ошибки в определении виновника - еще одна распространенная причина.

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Все ДТП можно поделить на 2 вида - с пострадавшими и без них. Но в обоих случаях предусматривается единый порядок действий со стороны водителей. Нужно остановить транспорт, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Это важный пункт, который позволяет обезопасить машины и людей от наезда. Если в ДТП есть пострадавшие или погибшие, все транспортные средства должны оставаться на местах, так как речь идет об уголовном деле. Есть только одно условие, при котором нужно убирать машины с проезжей части - полная блокировка дорожного движения.

Если приходится перемещаться, перед началом движения нужно зафиксировать максимум информации об аварии - положение машин, опознавательные элементы на дороге, другие участники ДТП, отлетевшие детали от ТС и прочее. Сделать это можно при помощи создания схемы на бумаге или использования камеры смартфона. Делать это нужно уже после вызова скорой и сотрудников полиции.

Если в ДТП не фигурируют пострадавшие, убирать транспортные средства с проезжей части нужно в любом случае. Предварительно расположение нужно зафиксировать любыми удобными способами - камера, лист бумаги. Автомобили нужно откатить к обочине даже в том случае, если есть свободные для передвижения полосы.

Чем бы ни была вызвана необходимость присутствия на проезжей части, следует позаботиться о личной безопасности. Нужно сделать так, чтобы другие участники дорожного движения могли распознавать участников ДТП издалека. Для этого следует воспользоваться светоотражающим жилетом, который должен находиться в машине у каждого. Его стоит использовать не только в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Если нет возможности откатить транспортные средства с дороги, в них не должны находиться пассажиры. Но и гулять по проезжей части не стоит - следует отойти на безопасное от места ДТП расстояние. Многие автомобилисты боятся, что за перемещение транспорта после ДТП страховая компания может отказать в выплатах, но это не так. Главное - составить извещение о ДТП и направить его в компанию. Ожидать наказание за оставление места ДТП тоже не стоит. Напротив, можно получить штраф за то, что транспортные средства находились на дороге и мешали движению - 1000 рублей.