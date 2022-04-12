Как правильно вести себя на месте ДТП?

Несколько ДТП на одном участке дороги - не редкость. Не всегда основной причиной выступает гололед или недостаточная видимость. Зачастую даже при хорошей погоде может происходить одна авария за другой. Такое явление объясняется неправильными действиями автомобилистов, которые становятся заложниками обстоятельств.
Автомобили, которые остаются на дороге после аварии, - полная неожиданность для других участников дорожного движения. Это становится причиной более крупных ДТП с участием целой группы транспортных средств. Правилами дорожного движения установлено, что водители должны убирать машины с дороги, но не все придерживаются данного требования. Результаты проведенного опроса показали, что большая часть автомобилистов остаются на месте ДТП, так как боятся отказа в выплате со стороны страховой компании. Еще один фактор, который удерживает водителей - риск остаться без в/у за оставление места аварии. Ошибки в определении виновника - еще одна распространенная причина.
Все ДТП можно поделить на 2 вида - с пострадавшими и без них. Но в обоих случаях предусматривается единый порядок действий со стороны водителей. Нужно остановить транспорт, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Это важный пункт, который позволяет обезопасить машины и людей от наезда. Если в ДТП есть пострадавшие или погибшие, все транспортные средства должны оставаться на местах, так как речь идет об уголовном деле. Есть только одно условие, при котором нужно убирать машины с проезжей части - полная блокировка дорожного движения.
Если приходится перемещаться, перед началом движения нужно зафиксировать максимум информации об аварии - положение машин, опознавательные элементы на дороге, другие участники ДТП, отлетевшие детали от ТС и прочее. Сделать это можно при помощи создания схемы на бумаге или использования камеры смартфона. Делать это нужно уже после вызова скорой и сотрудников полиции.
Если в ДТП не фигурируют пострадавшие, убирать транспортные средства с проезжей части нужно в любом случае. Предварительно расположение нужно зафиксировать любыми удобными способами - камера, лист бумаги. Автомобили нужно откатить к обочине даже в том случае, если есть свободные для передвижения полосы.
Чем бы ни была вызвана необходимость присутствия на проезжей части, следует позаботиться о личной безопасности. Нужно сделать так, чтобы другие участники дорожного движения могли распознавать участников ДТП издалека. Для этого следует воспользоваться светоотражающим жилетом, который должен находиться в машине у каждого. Его стоит использовать не только в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.
Если нет возможности откатить транспортные средства с дороги, в них не должны находиться пассажиры. Но и гулять по проезжей части не стоит - следует отойти на безопасное от места ДТП расстояние. Многие автомобилисты боятся, что за перемещение транспорта после ДТП страховая компания может отказать в выплатах, но это не так. Главное - составить извещение о ДТП и направить его в компанию. Ожидать наказание за оставление места ДТП тоже не стоит. Напротив, можно получить штраф за то, что транспортные средства находились на дороге и мешали движению - 1000 рублей.
Итог. После ДТП в большинстве случаев нужно убирать с проезжей части транспортные средства. Так, можно обезопасить себя от лишних штрафов и других участников движения от аварии из-за неожиданности.