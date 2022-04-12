Водителям могут разрешить покидать место ДТП

На территории Москвы собираются провести специальный эксперимент. Согласно нему, автомобилистам, которые попали в аварию, позволят несмотря на нарушение существующих правил, оставлять место дорожно-транспортного происшествия.

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По заявлению экспертов, такого рода сценарий предусмотрели в рамках разработанной программы, связанной с борьбой с «повторными» авариями. Речь идёт о случаях наездов автотранспорта на людей и другие авто во время процесса оформления ДТП. В таком случае восстановление картины произошедшего можно осуществить при помощи специальных камер видеонаблюдения.

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Специалисты отмечают, что проблему «повторных» дорожно-транспортных происшествий на территории российской столицы пытаются решить в течение нескольких лет. По заявлению аналитиков, в Москве, вследствие таких нежелательных складывающихся обстоятельств, каждый год погибает около 25–50 человек.

Сегодня российские правила дорожного движения обязывают водителей в случае ДТП немедленно останавливать транспортное средство и включать аварийные специальные сигнализации. Также автомобилистам в данном случае необходимо выставлять знаки аварийной экстренной остановки.

В случае отсутствия пострадавших людей, а также погибших, участникам ДТП можно спокойно уехать с места происшествия, предварительно зафиксировав на видеокамеру повреждения автомобилей и составив европротокол.

Пилотный проект предполагает разрешить автомобилисту после дорожно-транспортного происшествия на крупных российских автотрассах сразу съезжать с дороги. При этом следует убедиться, что отсутствуют пострадавшие.

Фотоснимки и видео со специальных камер видеофиксации можно будет получить позже. Быстрое покидание проезжей части участниками происшествия позволит исключить возможные жертвы и увеличить пропускную способность на автотрассе примерно на пятьдесят процентов.

Данные эксперименты собираются проводить в районе МКАДа, Третьего транспортного кольца, а также Центральной кольцевой автодороги. В случае признания такой программы удачной, далее примут соответствующие необходимые изменения в правила дорожного движения.

Между тем эксперты отмечают, что в этом случае имеет место правовая неопределенность. К примеру, если автомобилист в рамках «пилотной программы» оставит место аварии, страховая компания может придраться к таким действиям и дать отказ в вопросе выплаты материального возвещения убытков.

Ещё статья КоАП, касающаяся невыполнения обязанностей по причине ДТП, предполагает лишение водительского удостоверения на период до 1,5 лет. Также статьёй 12.27 предусматривается административный арест. Вследствие этого, «пилот» нужно как-то подкрепить юридическими гарантиями.