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2 часа назад

В ДТП под Псковом погибли два человека

ТАСС

В Псковской области два человека погибли и еще два пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ДТП под Псковом погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Пушкиногорском районе столкнулись два автомобиля Renault Duster и Lada. Оба водителя пострадали. Пассажиров Renault и Lada госпитализировали, но они скончались по пути в больницу", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП,Renault Duster,Renault,Lada,
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