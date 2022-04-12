В ДТП под Псковом погибли два человека

В Псковской области два человека погибли и еще два пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
"В Пушкиногорском районе столкнулись два автомобиля Renault Duster и Lada. Оба водителя пострадали. Пассажиров Renault и Lada госпитализировали, но они скончались по пути в больницу", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.