Школьник впал в кому после жесткого ДТП в Екатеринбурге

Иномарка снесла школьника на пешеходном переходе, от чего ребенок отлетел на несколько метров и уже не очнулся: он впал в кому и получил тяжелейшие травмы.

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По предварительным данным, 14-летний школьник передвигался по пешеходному переходу по ул. Восточной на разрешенный сигнал светофора. Он едва сделал шаг на "зебру", как тут же на него внезапно наехала KIA Rio.

По словам очевидцев, на светофоре оставалась ровно секунда до того, как загорится зеленый, и все машины уже стояли, кроме иномарки, даже якобы не попытавшейся притормозить.

– Пацана отбросило на десять-пятнадцать метров. Его так ужасно кидало. У него изо рта шла кровь, мне так его жаль, – рассказал один из очевидцев ДТП, цитирует портал Е1.Ru.

В результате ребенка экстренно доставили в больницу, где диагностировали тяжелейшие травмы. По последним данным, пострадавший впал в кому.