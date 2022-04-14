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1 час назад

В Испании малолитражка протаранила самолет Boeing

Газета.Ru

В аэропорту испанского города Аликанте произошло ДТП с участием хетчбэка Renault Clio и самолета Boeing, сообщает Airlive.

В Испании малолитражка протаранила самолет Boeing
Фото: autoevolution.comautoevolution.com

По его данным, в пассажирский Boeing 737-800 врезался автомобиль аэропортовой службы, за рулем которого в момент необычного ДТП никого не было. Водитель вышел из машины и забыл поставить ее на стояночный тормоз, в результате автомобиль покатился и ударился о фюзеляж.

Лайнер получил незначительные повреждения, однако его вылет был задержан на 1,5 часа из-за дополнительной проверки.

ДТП,Renault Clio,Renault,Boeing,
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