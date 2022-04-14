В Испании малолитражка протаранила самолет Boeing

По его данным, в пассажирский Boeing 737-800 врезался автомобиль аэропортовой службы, за рулем которого в момент необычного ДТП никого не было. Водитель вышел из машины и забыл поставить ее на стояночный тормоз, в результате автомобиль покатился и ударился о фюзеляж.