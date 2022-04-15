Российский хоккеист на внедорожнике сбил адвоката экс-жены и сбежал

Российский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" (Нижний Новгород) Михаил Варнаков на внедорожнике сбил адвоката бывшей супруги и сбежал. Об этом информирует "РЕН ТВ".

Фото: KHL-Marketing KHL-Marketing

Как сообщает источник, инцидент произошел после того, как юрист попытался снять Варнакова на камеру телефона. Отмечается, что после этого спортсмен завел машину и уехал, на ходу закрыв дверь и задев адвоката.

Потерпевший сообщил, что подал иск против хоккеиста, но материалы поступили в суд с ошибками, из-за чего их вернули обратно.

7 апреля ТАСС сообщал, что Варнаков попал в ДТП. 37-летний хоккеист является воспитанником нижегородского клуба. Также он выступал за петербургский СКА, столичное "Динамо" и казанский "Ак Барс".