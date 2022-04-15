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16 минут назад

СМИ: хоккеист "Торпедо" Варнаков на внедорожнике сбил адвоката экс-супруги и сбежал

Газета.Ru

Российский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" (Нижний Новгород) Михаил Варнаков на внедорожнике сбил адвоката бывшей супруги и сбежал. Об этом информирует "РЕН ТВ".

Российский хоккеист на внедорожнике сбил адвоката экс-жены и сбежал
Фото: KHL-MarketingKHL-Marketing

Как сообщает источник, инцидент произошел после того, как юрист попытался снять Варнакова на камеру телефона. Отмечается, что после этого спортсмен завел машину и уехал, на ходу закрыв дверь и задев адвоката.

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Потерпевший сообщил, что подал иск против хоккеиста, но материалы поступили в суд с ошибками, из-за чего их вернули обратно.

7 апреля ТАСС сообщал, что Варнаков попал в ДТП. 37-летний хоккеист является воспитанником нижегородского клуба. Также он выступал за петербургский СКА, столичное "Динамо" и казанский "Ак Барс".

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своих подопечных в седьмом матче финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА (0:3).

ДТП,Михаил Варнаков,Роман Ротенберг,ХК Ак Барс,Торпедо,СКА,Динамо,
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