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1 час назад

Появились сведения о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

Деловая газета "Взгляд"

В больницу Воронежа госпитализированы 11 пострадавших в ДТП с двумя автобусами на трассе М-4 «Дон», примерно половина из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в приемном отделении больницы «Электроника» в Воронеже, куда доставлены пострадавшие.

Появились сведения о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одиннадцать человек доставлены, примерно половина из них тяжелые, сейчас рано [говорить о состоянии], идет обследование, есть переломы, разрывы и так далее», – приводит ТАСС слова источника в больнице.

Напомним, при столкновении двух автобусов на 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, еще 15 пострадали. Как сообщали в полиции, водитель автомобиля Ford Transit, двигавшийся в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево в направлении села Новая Усмань допустил столкновение с движущимся в направлении Воронежа двухэтажным автобусом Setra, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста – Петербург.

ДТП,Ford Transit,
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