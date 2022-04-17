СК завел дело после смертельного ДТП с автобусами под Воронежем

Речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц.
В результате аварии, которая произошла накануне на трассе в Новоусманском районе, погибли два человека, 15 — пострадали. Из 13 госпитализированных двое — в тяжёлом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit, который ехал в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево столкнулся с автобусом Setra, который ехал в направлении Воронежа по маршруту Элиста — Санкт-Петербург.
На месте работают следователи и криминалисты, они ведут допрос очевидцев, пассажиров и водителей автобусов, а также представителей компании-перевозчика.