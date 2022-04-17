Смертельное ДТП под Воронежем: СК РФ завел дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием двух автобусов на трассе в Новоусманском районе Воронежской области. Два человека погибли. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

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Уточняется, что уголовное дело возбуждено по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

Как говорится в сообщении, в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и рейсового автобуса Setra две пассажирки микроавтобуса погибли, еще 15 получили ранения. При этом 13 пассажиров были госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.