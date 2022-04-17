В Курганской области водитель устроил ДТП с четырьмя погибшими

Под Курганом четыре человека погибли в результате ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Курганской области.

Фото: гибдд.рф гибдд.рф

Авария произошла на 11-м км автодороги «Курган-Звериноголовское» днем 16 апреля, на трассе столкнулись «ВАЗ-2115» и Volkswagen Tiguan. Пассажиры отечественной легковушки (мужчина 1955 года рождения, женщины 1957 и 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения) скончались до приезда бригады скорой помощи.

Полицейские установили, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, который двигался по трассе на высокой скорости. Во время обгона он выехал на встречную полосу и, осознав, что маневр завершить не успевает, съехал на левую обочину.

«Увидев внезапно возникший автомобиль, водитель «ВАЗ-2115» попытался избежать столкновения, но видя маневр иномарки, резко изменил траекторию движения. На большой скорости «ВАЗ-2115» занесло и водитель, не справившись с управлением, допустил столкновение с Volkswagen Tiguan, который двигался во встречном направлении», — рассказали в ГИБДД.

Водитель Jeep Grand Cherokee скрылся с места аварии, в полицию о нем сообщили свидетели ДТП. Инспекторы ГИБДД установили, что виновником оказался 21-летний житель Кургана, который за три года с момента получения водительского удостоверения 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД (девять раз из них — с начала этого года).