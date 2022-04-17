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40 минут назад

Пьяный полицейский насмерть сбил мотоциклиста под Курганом

Газета.Ruиещё 5

Сотрудник полиции на легковом автомобиле в Кетовском районе Курганской области в состоянии опьянения сбил насмерть мотоциклиста, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Пьяный полицейский насмерть сбил мотоциклиста под Курганом
Фото: СК РФСК РФ

По версии следствия, 16 апреля в вечернее время сотрудник полиции за рулем легкового автомобиля ехал от Кургана в сторону поселка Балки. Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, водитель которого скончался на месте.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 426 УК РФ).

Водитель автомобиля задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным УМВД России по региону, сотрудник полиции за рулем Mitsubishi находился во внеслужебное время. По факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также сообщается, что действиям его непосредственных руководителей будет дана оценка.

Ранее в Курганской области водитель устроил ДТП с четырьмя погибшими и скрылся.

ДТП,Mitsubishi,Следственный комитет,
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