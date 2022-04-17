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3 часа назад

Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области

ТАССиещё 2

Легковой автомобиль столкнулся с автомобилем, перевозившим детей, в городе Фурманове Ивановской области. Среди несовершеннолетних, предварительно, пострадавших нет, остальные участники ДТП также не получили серьезных травм, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В городе Фурманове на улице Хлебникова водитель автомашины Toyota RAV4 выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил детей от пяти до 11 лет, приехали из Иванова на соревнования. По предварительным данным, среди детей пострадавших нет. Другие участники ДТП так же серьезно не пострадали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что водитель автобуса трезв. "В каком состоянии водитель "Тойоты", сотрудники полиции выясняют", - добавили там.

ДТП,Toyota RAV4,Toyota,
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