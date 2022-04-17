Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области

"В городе Фурманове на улице Хлебникова водитель автомашины Toyota RAV4 выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил детей от пяти до 11 лет, приехали из Иванова на соревнования. По предварительным данным, среди детей пострадавших нет. Другие участники ДТП так же серьезно не пострадали", - говорится в сообщении.