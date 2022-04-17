Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области

Легковой автомобиль столкнулся с автомобилем, перевозившим детей, в городе Фурманове Ивановской области. Среди несовершеннолетних, предварительно, пострадавших нет, остальные участники ДТП также не получили серьезных травм, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"В городе Фурманове на улице Хлебникова водитель автомашины Toyota RAV4 выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил детей от пяти до 11 лет, приехали из Иванова на соревнования. По предварительным данным, среди детей пострадавших нет. Другие участники ДТП так же серьезно не пострадали", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что водитель автобуса трезв. "В каком состоянии водитель "Тойоты", сотрудники полиции выясняют", - добавили там.