В Миссури в ДТП на шоссе рассыпалось 250 килограммов марихуаны

Пикап, в котором находились двое мужчин, женщина и запрещенный груз, попал в ДТП. Его детали не уточняются, но сообщается, что серьезных травм в результате аварии не было. Однако двоим мужчинам из Мексики в возрасте 32 и 34 лет были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. Им грозит срок до 30 лет лишения свободы. Одному из них также было предъявлено обвинение в опасном вождении. Представители полиции в Twitter пошутили по поводу инцидента.