В Миссури в ДТП на шоссе рассыпалось 250 килограммов марихуаны

В штате Миссури в результате аварии на трассу высыпалось 250 килограммов марихуаны. Об этом сообщает New York Post.
Пикап, в котором находились двое мужчин, женщина и запрещенный груз, попал в ДТП. Его детали не уточняются, но сообщается, что серьезных травм в результате аварии не было. Однако двоим мужчинам из Мексики в возрасте 32 и 34 лет были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. Им грозит срок до 30 лет лишения свободы. Одному из них также было предъявлено обвинение в опасном вождении. Представители полиции в Twitter пошутили по поводу инцидента.
"Что ж, не каждый день такое увидишь. Но это 20 апреля (20 апреля - неформальный "день марихуаны" в США - прим.ред.)", - сообщили представители дорожной полиции Миссури в своем аккаунте в социальной сети.
Представители правоохранительных органов также сообщили, что понадобилось сразу несколько автомобилей, чтобы отвезти весь рассыпавшийся груз вещественных доказательства в отделение полиции. Ранее сообщалось, что в детском саду в Мичигане дети выпили текилу вместо сока.