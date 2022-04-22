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2 часа назад

Электромобиль Tesla врезался в самолет

Вероника Полынина

Автомобиль Tesla c функцией автоматической парковки врезался в частный самолет стоимостью 3,5 млн долларов. Видео инцидента публикует The Verge со ссылкой на пользователя Reddit.

Электромобиль Tesla врезался в самолет
Фото: ReutersReuters

На записи Tesla медленно врезается, а затем разворачивает самолет Cirrus Vision Jet.

Отмечается, что столкновение произошло после того, как владелец автомобиля воспользовался функцией Smart Summon, которая позволяет транспортному средству автоматически парковаться или подъезжать к владельцу, объезжая препятствия.

Пользователь Reddit, который опубликовал видео, рассказал, что инцидент произошел в Спокане, штат Вашингтон, на мероприятии, спонсируемом авиастроительной компанией Cirrus.

Это не первый инцидент с Tesla из-за использования функции Smart Summon. Владельцы Tesla еще в 2019 году начали публиковать видео со странным поведением своих автомобилей при использовании функции. Один владелец Tesla написал в твиттере, что их Model 3 врезалась в стену гаража, другой сообщил, что машина столкнулась с мчащимся внедорожником. Еще одна Tesla была снята очевидцами, когда по странной траектории двигалась по парковке Walmart.

СМИ сообщают, что Tesla готовит новую версию функции Smart Summon. Она позволит вызывать автомобили Tesla издалека и перемещаться в более сложной парковочной среде. Генеральный директор Tesla Илон Маск назвал Smart Summon «самой вирусной функцией компании».

ДТП,Tesla,Илон Маск,Wal-Mart Stores,
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