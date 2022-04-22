Электромобиль Tesla врезался в самолет

Отмечается, что столкновение произошло после того, как владелец автомобиля воспользовался функцией Smart Summon, которая позволяет транспортному средству автоматически парковаться или подъезжать к владельцу, объезжая препятствия.

Это не первый инцидент с Tesla из-за использования функции Smart Summon. Владельцы Tesla еще в 2019 году начали публиковать видео со странным поведением своих автомобилей при использовании функции. Один владелец Tesla написал в твиттере, что их Model 3 врезалась в стену гаража, другой сообщил, что машина столкнулась с мчащимся внедорожником. Еще одна Tesla была снята очевидцами, когда по странной траектории двигалась по парковке Walmart.