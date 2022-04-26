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1 час назад

Водитель фуры насмерть сбил инспектора ДПС в Подмосковье и попал на видео

Lenta.ru

Водитель фуры насмерть сбил инспектора ДПС, который останавливал легковушку на трассе М-3 в районе Наро-Фоминска в Подмосковье. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник Госавтоинспекции просит остановиться водителя легкового авто. Мужчина не успевает притормозить сразу. Буквально через мгновение он видит, как инспектор ДПС оказывается под колесами летящего большегруза.

По сведениям Shot, 37-летний лейтенант от полученных травм скончался в больнице. Наехавший на него водитель грузовика задержан.

Ранее водитель сбил насмерть инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) во Владивостоке.

Автомобиль 22-летнего мужчины столкнулся с другой машиной и влетел в сотрудника ГИБДД, так как находившийся за рулем россиянин не справился с управлением. Происшествие засняла камера видеорегистратора. Полицейский умер в реанимации.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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