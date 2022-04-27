Водитель каршеринга сбил пешехода в Москве и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел на Мытной улице. На видео с камер наблюдения, которые публикует канал, видно, что автомобиль двигался по проезжей части, сильно виляя из стороны в сторону, а затем совершил крутой маневр и заехал на тротуар, где сбил пешехода.