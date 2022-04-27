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2 часа назад

Водитель каршеринга сбил пешехода в Москве и скрылся с места ДТП

Вероника Полынина

В центре Москвы автомобиль выехал на тротуар и сбил человека, сообщает телеграм-канал 112.

Инцидент произошел на Мытной улице. На видео с камер наблюдения, которые публикует канал, видно, что автомобиль двигался по проезжей части, сильно виляя из стороны в сторону, а затем совершил крутой маневр и заехал на тротуар, где сбил пешехода.

Пострадавший – 39-летний мужчина. Он госпитализирован с переломом руки и черепно-мозговой травмой.

Автомобиль, совершивший наезд на пешехода, нашли припаркованным на соседней улице в 800 метрах от места происшествия. Транспортное средство принадлежит каршеринговой компании.

Полиция разыскивает водителя. Его личность устанавливается.

ДТП,Видео,
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