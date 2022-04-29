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2 часа назад

В Казани столкнулись 16 автомобилей

ТАСС

По вине водителя "Камаза" в Казани произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

В Казани столкнулись 16 автомобилей
Фото: globallookpressgloballookpress

"Авария произошла в 17:01 на улице Вишневского. 50-летний водитель "Камаза" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с несколькими автомобилями. Всего пострадало 16 автомобилей, включая "Камаз", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших людей в результате инцидента нет, прочие обстоятельство произошедшего устанавливаются.

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