В Казани столкнулись 16 автомобилей

По вине водителя "Камаза" в Казани произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского МВД.
"Авария произошла в 17:01 на улице Вишневского. 50-летний водитель "Камаза" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с несколькими автомобилями. Всего пострадало 16 автомобилей, включая "Камаз", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших людей в результате инцидента нет, прочие обстоятельство произошедшего устанавливаются.