В Казани столкнулись 16 автомобилей

"Авария произошла в 17:01 на улице Вишневского. 50-летний водитель "Камаза" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с несколькими автомобилями. Всего пострадало 16 автомобилей, включая "Камаз", - сказал собеседник агентства.