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2 часа назад

В Приморье четыре человека погибли в автомобильной аварии

ТАСС

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на юго-западе Приморья. Еще два человека госпитализированы, сообщает в воскресенье пресс-служба территориального управления МВД.

В Приморье четыре человека погибли в автомобильной аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Михайловском районе Приморского края. <…> Предварительно установлено, что на 600-м км автодороги Хабаровск - Владивосток водитель автомашины Toyota Prius Alpha выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Subaru Exiga. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель Subaru 1982 года рождения, пассажиры Subaru (девочки 2014 и 2015 годов рождения), а также женщина - пассажир Toyota Prius 1986 года рождения. Водитель автомашины Toyota Prius Alpha 1982 года рождения и пассажирка Subaru Exiga 1980 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются причины и обстоятельства аварии. Назначено проведение экспертиз. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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