Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Автобус рухнул в реку в Албании. Поверх автомобиля

Motor.ru

Столкновения автомобилей и общественного транспорта не являются редкостью и событиями из ряда вон, но нечасто в результате таких дорожных происшествий приходится вызывать на место аварии не только полицию, но и водолазов. Поработать пришлось специалистам в столице и крупнейшем городе Албании, где в водах реки Лана оказались сразу два транспортных средства. К счастью, инцидент обошёлся без погибших и покалеченных людей — всё ограничилось повреждённой техникой и попаданием в ленты новостей.

Автобус рухнул в реку в Албании. Поверх автомобиля
Фото: motor.rumotor.ru

Основная водная артерия столицы Албании и один из крупнейших притоков реки Тирана внезапно для всех стал местом импровизированной парковки легкового автомобиля, который рухнул в воду. А поверх машины в воде оказался рейсовый автобус, который по плану курсирует по кольцевому маршруту.

Из-за ДТП с фурой на трассу высыпалось 40 тысяч куриных наггетсов

Вечером по неназванным пока причинам пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в таком неудачном месте, что после контакта легковушка рухнула с берега в воду.

Машина перевернулась вверх колёсами, но, к счастью, в месте аварии глубина была небольшой — днище оказалось на поверхности и сыграло роль «причала» для автобуса. Второй участник ДТП спас общественный транспорт от затопления — автобус приземлился сверху на легковушку.

В аварии пострадали три человека, из которых двое — пассажиры легковой машины. Все травмы оказались лёгкими и помощь участникам необычной аварии оказали на месте.

9 ну очень странных аварий

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители