Автобус рухнул в реку в Албании. Поверх автомобиля

Столкновения автомобилей и общественного транспорта не являются редкостью и событиями из ряда вон, но нечасто в результате таких дорожных происшествий приходится вызывать на место аварии не только полицию, но и водолазов. Поработать пришлось специалистам в столице и крупнейшем городе Албании, где в водах реки Лана оказались сразу два транспортных средства. К счастью, инцидент обошёлся без погибших и покалеченных людей — всё ограничилось повреждённой техникой и попаданием в ленты новостей.

Фото: motor.ru motor.ru

Основная водная артерия столицы Албании и один из крупнейших притоков реки Тирана внезапно для всех стал местом импровизированной парковки легкового автомобиля, который рухнул в воду. А поверх машины в воде оказался рейсовый автобус, который по плану курсирует по кольцевому маршруту.

Вечером по неназванным пока причинам пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в таком неудачном месте, что после контакта легковушка рухнула с берега в воду.

Машина перевернулась вверх колёсами, но, к счастью, в месте аварии глубина была небольшой — днище оказалось на поверхности и сыграло роль «причала» для автобуса. Второй участник ДТП спас общественный транспорт от затопления — автобус приземлился сверху на легковушку.