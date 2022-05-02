В Азербайджане дорожное ограждение насквозь пробило автомобиль после ДТП

В Азербайджане металлическая балка дорожного ограждения насквозь пробила легковой автомобиль во время ДТП, сообщает Media.az.

Фото: ТАСС ТАСС

Судя по кадрам, грузовой автомобиль марки Shacman, двигаясь по крайней правой полосе, решил медленно перестроиться в левую. При этом он не пропустил автомобиль Kia. Легковушка врезалась правым боком в колесо грузовика и отлетела в барьерное ограждение. В результате металлическая балка ограждения прошла насквозь через салон транспортного средства.

После ДТП водитель Kia открыл дверь и вышел из автомобиля, держась за голову. Движение в районе аварии было остановлено. О пострадавших не сообщается.