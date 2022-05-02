Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

В Азербайджане дорожное ограждение насквозь пробило автомобиль после ДТП

Газета.Ru

В Азербайджане металлическая балка дорожного ограждения насквозь пробила легковой автомобиль во время ДТП, сообщает Media.az.

В Азербайджане дорожное ограждение насквозь пробило автомобиль после ДТП
Фото: ТАССТАСС

Судя по кадрам, грузовой автомобиль марки Shacman, двигаясь по крайней правой полосе, решил медленно перестроиться в левую. При этом он не пропустил автомобиль Kia. Легковушка врезалась правым боком в колесо грузовика и отлетела в барьерное ограждение. В результате металлическая балка ограждения прошла насквозь через салон транспортного средства.

После ДТП водитель Kia открыл дверь и вышел из автомобиля, держась за голову. Движение в районе аварии было остановлено. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Оймяконском районе Якутии в результате ДТП с машиной скорой помощи УАЗ скончались врач и пациент.

ДТП,УАЗ,Kia,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители