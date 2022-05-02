Автобус с детьми слетел в кювет на Сахалине

Перевозивший с соревнований детей автобус вылетел в кювет на Сахалине неподалёку от села Леонидово, есть пострадавшие, следует из сообщения регионального правительства.

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«По состоянию на 19:30 (11:30 мск) один ребёнок госпитализирован в Поронайскую ЦРБ с травмами средней степени тяжести, ещё пятеро отправлены домой для амбулаторного наблюдения», — приводит РИА Новости сообщение областного Минздрава.

Первую помощь пострадавшим оказали фельдшеры скорой помощи Смирныховской ЦРБ, машина которых проезжала мимо. Позже к месту происшествия прибыла бригада из Поронайской больницы.

По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв заднего колеса.