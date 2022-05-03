На ЦКАД "Камаз" въехал в стоящую на светофоре машину

"Камаз" въехал в стоящую на светофоре машину на ЦКАД, в результате пострадали три человека и повреждены еще несколько машин. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"На пересечении ЦКАД с Волоколамским шоссе "Камаз" совершил наезд на остановившуюся на светофоре легковую машину. В результате пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшие госпитализированы. Также задеты еще несколько машин, в них пострадавших нет. Причины аварии устанавливаются.