Массовое столкновение машин произошло под Мурманском. Есть погибшие

Массовое столкновение грузовых и легковых автомобилей произошло на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области: в ДТП попали два грузовика и две легковые машины. В результате аварии один человек погиб и один пострадал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной ГИБДД.
"По предварительной информации, 3 мая в районе 1 236 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух транспортных средств - грузового автомобиля Volvo и грузовика Iveco. В результате ДТП водитель Volvo погиб на месте, водитель Iveco получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в момент ДТП за одним из грузовиков двигались два легковых автомобиля. "Они тоже допустили столкновение с предыдущими транспортными средствами, водители легковых авто не пострадали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.