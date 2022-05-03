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1 час назад

Под Мурманском на трассе "Кола" два грузовика и две легковушки столкнулись

ТАССиещё 4

Массовое столкновение грузовых и легковых автомобилей произошло на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области: в ДТП попали два грузовика и две легковые машины. В результате аварии один человек погиб и один пострадал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной ГИБДД.

Массовое столкновение машин произошло под Мурманском. Есть погибшие
Фото: ТАССТАСС

"По предварительной информации, 3 мая в районе 1 236 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух транспортных средств - грузового автомобиля Volvo и грузовика Iveco. В результате ДТП водитель Volvo погиб на месте, водитель Iveco получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в момент ДТП за одним из грузовиков двигались два легковых автомобиля. "Они тоже допустили столкновение с предыдущими транспортными средствами, водители легковых авто не пострадали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

ДТП,Volvo,ГИБДД,
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