Массовое столкновение машин произошло под Мурманском. Есть погибшие

Массовое столкновение грузовых и легковых автомобилей произошло на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области: в ДТП попали два грузовика и две легковые машины. В результате аварии один человек погиб и один пострадал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной ГИБДД.