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2 часа назад

Кортеж болгарского президента попал в ДТП

Илья Родин

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что головной автомобиль его кортежа попал в ДТП. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Кортеж болгарского президента попал в ДТП
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ДТП произошло в городе Пловдив. Лидер Болгарии сообщил, что двое сотрудников Национальной службы охраны получили травмы.

По его словам, дополняет РЕН ТВ, машина НСО в 10 утра столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу.

«Пострадал врач моей команды, которого мы на моей машине доставили в больницу с переломом руки, еще один сотрудник получил легкую травму головы», - уточнил Радев.

Румен Радев ранее, напоминает агентство РИА «Новости», выразил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с аварией, в которой погибли 46 человек.

Лидер Болгарии потребовал от соответствующих органов установить истинные причины трагедии, оказать необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

ДТП,Румен Радев,
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