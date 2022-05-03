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1 час назад

На западе Украины в ДТП с участием бензовоза и автобуса погибли 17 человек

ТАССиещё 6

Семнадцать человек погибли в Ровненской области Украины в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и бензовоза, сообщило во вторник Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

Семнадцать человек погибли в ДТП на западе Украины
Фото: кадр видеокадр видео

Авария произошла на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Ситное Дубенского района около 19:30 (совпадает с мск).

"Произошло столкновение автобуса с бензовозом с последующим возгоранием транспортных средств. По предварительным данным, 17 человек погибли, шесть пострадали", - отметили в ведомстве.

Сейчас движение по трассе перекрыто. На распространяемых украинскими СМИ кадрах видно, что бензовоз и автобус сгорели практически полностью.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

ДТП,
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