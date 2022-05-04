Семнадцать человек погибли в ДТП на западе Украины

Семнадцать человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Ровненской области Украины, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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На трассе Киев-Чоп неподалеку от села Ситное Дубенского района столкнулись пассажирский автобус и бензовоз. Авария произошла около 19:30.

«Произошло столкновение автобуса с бензовозом с последующим возгоранием транспортных средств. По предварительным данным, 17 человек погибли, шесть пострадали», — отмечает ведомство.

В настоящее время движение по трассе перекрыто. Бензовоз и автобус сгорели практически полностью.