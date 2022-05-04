Страшное ДТП на западе Украины: Число жертв возросло до 27

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и бензовоза в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на советника главы украинского Министерства внутренних дел Антона Геращенко.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 12 пострадавших.

Авария произошла из-за столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса. После ДТП начался пожар.

«В ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек», — сказано в сообщении.

Жертвами ДТП стал водитель микроавтобуса, который, по предварительным данным, стал виновником аварии. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии в больнице.