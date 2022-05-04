В Ростовской области произошло страшное ДТП

В автоаварии в Ростовской области погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу управления ГИБДД.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes.
ДТП произошло ночью 4 мая в Красносулинском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, который перевозил пять пассажиров.
Причины происшествия выясняются.
Напомним, в Ровенской области Украины в результате автомобильной аварии погибли 27 человек. ДТП произошло из-за столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса. После ДТП начался пожар.