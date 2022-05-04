В Ростовской области произошло страшное ДТП

В автоаварии в Ростовской области погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу управления ГИБДД.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes.

ДТП произошло ночью 4 мая в Красносулинском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, который перевозил пять пассажиров.

Причины происшествия выясняются.