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39 минут назад

Водитель разбил Ford GT стоимостью $700 тыс., потому что не знал, как им управлять

Газета.Ru

Житель США попал в ДТП и разбил дорогой спорткар, потому что не знал, как им управлять, пишет LADBible.

Как же им управлять? Водитель разбил Ford GT за $700 тысяч
Фото: John PeddieJohn Peddie

Роберт Гуарини из Флориды в прошлом месяце купил на аукционе Ford GT 2006 года, заплатив $704 тысячи, однако в полной мере насладиться спорткаром ему не удалось. Сев за руль приобретенной машины, мужчина попал в ДТП и врезался в дерево, разбив переднюю часть автомобиля.

Как объяснил мужчина полицейским, он не справился с управлением, потому что не знал, как в машине работает коробка передач. Несмотря на это, Гуарини уверен — причиной аварии стала совокупность факторов. Роберт заявил, что на машине были изношенные шины, а дорожное покрытие было грязным и скользким.

«Не хочу, чтобы люди думали, что я мчался со скоростью 90 миль в час (144 км/час). Моя скорость была не выше 35 миль (56 км/час)», — добавил мужчина.

Согласно отчету, Гуарини был оштрафован за вождение с водительскими правами, действие которых было приостановлено. Кроме того, полицейские сделали ему предупреждение за управление незарегистрированным автомобилем.

ДТП,Ford GT,Ford,
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