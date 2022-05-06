Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Боец ММА Магомедов стал участником смертельной аварии в центре Москвы

Газета.Ruиещё 1

Боец смешанного стиля (ММА) Асхаб Магомедов вместе с популярным стримером Некоглаем стали участниками смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Боец и блогер находились в автомобиле «Порше Панамера». В них на большой скорости влетел каршеринговый автомобиль, предварительно проехавший на красный свет, после чего «Порше» отлетел в грузовик.

В результате ДТП погиб водитель каршерингового автомобиля. По предварительным данным, его имя — Олег Шипаев. Он оказалcя зажат в cвоем автомобиле и от тяжелых травм cкончалcя на меcте. Некоглаю и Магомедову потребовалаcь медицинcкая помощь: предварительно, у блогера cотряcение головного мозга, а у cпортcмена разбита голова.

Видео аварии доступно в Telegram-канале Baza.

Ранее Асхаб Магомедов в социальных сетях опубликовал видео, на котором запечатлен танцующим на крыше автомобиля, в то время, как его товарищ стреляет из оружия в воздух. Также спортсмен выложил ролик, где он вместе с друзьями разъезжает на машине, развивая скорость около 200 км/ч.

ДТП,Видео,Porsche,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители