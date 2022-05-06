В Петербурге 11 человек госпитализировали после ДТП с маршрутками

"В ДТП на улице Типанова пострадали 11 человек, из них трое детей. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы: четыре человека - в Городскую больницу 26, четверо - в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, двое - в Первую детскую больницу, один - в больницу им. К. А. Раухфуса", - говорится в сообщении.