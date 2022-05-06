В Петербурге 11 человек госпитализировали после ДТП с маршрутками

Трое детей и восемь взрослых доставили в больницы после столкновения двух маршруток в Московском районе Петербурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.
"В ДТП на улице Типанова пострадали 11 человек, из них трое детей. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы: четыре человека - в Городскую больницу 26, четверо - в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, двое - в Первую детскую больницу, один - в больницу им. К. А. Раухфуса", - говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте работали восемь бригад скорой медицинской помощи.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что в Московском районе Санкт-Петербурга около дома №29 по улице Типанова по неустановленной причине произошло столкновение двух маршруток.
Как позднее отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону, "по предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 45 маршрута по неустановленной причине не справился с управлением и совершил столкновение с впередистоящим автобусом ПАЗ 25 маршрута. Тот наехал на стоящий впереди автомобиль Volkswagen Passat.
Среди пострадавших в ДТП несовершеннолетних, по данным управления, трое - мальчик 13 лет, девочка шести лет и девушка 17 лет.