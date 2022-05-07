Ребенок погиб в ДТП с иномаркой администрации главы Калмыкии

Правоохранительные органы подозревают в совершении ДТП, в результате которого погиб ребенок, молодого сотрудника администрации главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Калмыкии».
«Действительно, автомашина, попавшая в ДТП на трассе Астрахань-Элиста, принадлежит администрации главы. В этой машине глава находиться не мог, потому что эта машина не входит в перечень автомобилей, обслуживающих главу, его охрану. В машине находились сотрудники службы протокола»,
- отметил руководитель администрации главы республики Чингис Бериков.
ТАСС пишет, что в Калмыкии возбуждено уголовное дело после ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser и легкового автомобиля Kia Rio. Агентство отмечает, что во время столкновения погиб мальчик 11 лет, пострадали еще три человека.