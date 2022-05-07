Ребенок погиб в ДТП с иномаркой администрации главы Калмыкии

«Действительно, автомашина, попавшая в ДТП на трассе Астрахань-Элиста, принадлежит администрации главы. В этой машине глава находиться не мог, потому что эта машина не входит в перечень автомобилей, обслуживающих главу, его охрану. В машине находились сотрудники службы протокола»,