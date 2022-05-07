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2 часа назад

В ДТП на Кубани погиб один человек

ТАСС

Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей трех и семи лет, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

В ДТП на Кубани погиб один человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"7 мая в 11:10 на региональной автодороге Краснодар - Ставрополь 152-й км (поворот на станцию Темижбекскую) Кавказского района произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо ранены. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с Renault Logan" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП погибла 50-летняя женщина - пассажир Renault Logan, также травмы получили водитель Ford и три пассажира Renault Logan - женщина и двое детей трех и семи лет.

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