В ДТП на Кубани погиб один человек

Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей трех и семи лет, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
"7 мая в 11:10 на региональной автодороге Краснодар - Ставрополь 152-й км (поворот на станцию Темижбекскую) Кавказского района произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо ранены. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с Renault Logan" , - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП погибла 50-летняя женщина - пассажир Renault Logan, также травмы получили водитель Ford и три пассажира Renault Logan - женщина и двое детей трех и семи лет.