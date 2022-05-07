В ДТП на Кубани погиб один человек

"7 мая в 11:10 на региональной автодороге Краснодар - Ставрополь 152-й км (поворот на станцию Темижбекскую) Кавказского района произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо ранены. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с Renault Logan" , - говорится в сообщении.