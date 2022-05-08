Автомобиль адмирала ВМФ сбил байкера в Петербурге

СМИ сообщили, что служебный внедорожник главнокомандующего ВМФ, оборудованный спецсигналами, сбил байкера в Петербурге.
Информацию обнародовало издание «Фонтанка».
Сообщается, что инцидент произошел напротив Дворцовой площади. Toyota Land Cruiser с мигалками пересек двойную сплошную и врезался в мотоцикл.
Байкера госпитализировали с переломами голеностопа и кисти.
По информации «Фонтанки», Toyota Land Cruiser закреплен за главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. В Петербурге есть два подобных автомобиля. Вторым пользуется глава Западного военного округа, однако, сейчас его нет в городе.
При этом служебному автомобилю адмирала Евменов официально разрешены спецсигналы.
Пока не известно, кто находился в момент аварии за рулем внедорожника.
Официального подтверждения информации нет.