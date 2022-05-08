Автомобиль адмирала ВМФ сбил байкера в Петербурге

Сообщается, что инцидент произошел напротив Дворцовой площади. Toyota Land Cruiser с мигалками пересек двойную сплошную и врезался в мотоцикл.

По информации «Фонтанки», Toyota Land Cruiser закреплен за главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. В Петербурге есть два подобных автомобиля. Вторым пользуется глава Западного военного округа, однако, сейчас его нет в городе.