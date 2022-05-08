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2 часа назад

Автомобиль адмирала ВМФ сбил байкера в Петербурге

Майк Габриелян

СМИ сообщили, что служебный внедорожник главнокомандующего ВМФ, оборудованный спецсигналами, сбил байкера в Петербурге.

Автомобиль адмирала ВМФ сбил байкера в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Информацию обнародовало издание «Фонтанка».

Сообщается, что инцидент произошел напротив Дворцовой площади. Toyota Land Cruiser с мигалками пересек двойную сплошную и врезался в мотоцикл.

Байкера госпитализировали с переломами голеностопа и кисти.

По информации «Фонтанки», Toyota Land Cruiser закреплен за главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. В Петербурге есть два подобных автомобиля. Вторым пользуется глава Западного военного округа, однако, сейчас его нет в городе.

При этом служебному автомобилю адмирала Евменов официально разрешены спецсигналы.

Пока не известно, кто находился в момент аварии за рулем внедорожника.

Официального подтверждения информации нет.

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