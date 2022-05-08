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2 часа назад

Грузовик с щебнем опрокинулся на машину с ребенком на МКАД

Елена Прошина

На МКАД грузовик с щебнем опрокинулся на легковой автомобиль. Пострадали женщина и ребёнок, они попали с травмами в больницу.

Об инциденте сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На внешней стороне 35-го км МКАД (перед развязкой с улицей Поляны) водитель грузового автомобиля не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и опрокинулся на другой автомобиль. На месте работают оперативные службы», - сказано в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео с места ЧП.

Дорожники предупредили, что из-за аварии движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по одной полосе из шести.

СМИ сообщают, что водитель самосвала не справился с управлением и «допустил опрокидывание на автомобиль марки «Киа».

Пострадали женщина и ребёнок. Об их состоянии не сообщается. Очевидцы утверждают, что на место аварии прилетал медицинский вертолёт.

ДТП,Видео,Kia,
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