Грузовик с щебнем опрокинулся на машину с ребенком на МКАД

На МКАД грузовик с щебнем опрокинулся на легковой автомобиль. Пострадали женщина и ребёнок, они попали с травмами в больницу.

Об инциденте сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На внешней стороне 35-го км МКАД (перед развязкой с улицей Поляны) водитель грузового автомобиля не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и опрокинулся на другой автомобиль. На месте работают оперативные службы», - сказано в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео с места ЧП.

Дорожники предупредили, что из-за аварии движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по одной полосе из шести.

СМИ сообщают, что водитель самосвала не справился с управлением и «допустил опрокидывание на автомобиль марки «Киа».