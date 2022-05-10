Если ДТП неизбежно: как пассажиру авто приготовиться к удару

Аварийные ситуации на дорогах периодически случаются. Пассажиру важно знать, как вести себя в случаях, когда он видит, что ДТП неизбежно. Так можно минимизировать ущерб и получить как можно меньше травм.

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Лобовое столкновение происходит у автомобилистов, которые лихачат при совершении обгона. При этом вылетевшая на «встречку» машина, не успевает своевременно въехать на свою полосу. Шансов на выживание у пассажиров ничтожно мало, поскольку удар будет очень сильным.

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Пассажиры, сидящие на заднем диване, если они пристегнуты, получат меньше увечий. Риск смертельных исходов в этом случае сокращается в два раза. Непристегнутый пассажир вылетит вперед со скоростью движения авто, врежется в лобовое стекло, панель, спинку кресла, а также придавит переднего пассажира или водителя своим телом.

При небольшой скорости нужно плотнее вжаться в кресло, при этом напрячь все мышцы, руками упереться в спинку переднего сиденья, ноги вдавить в пол. Голову нужно защитить, опустив ее вниз так, чтобы подбородок уперся в грудь.

Особенно рискует человек, сидящий посредине на заднем месте, он первый вылетит в лобовое стекло. Именно у него риск смертельного исхода будет выше, чем у остальных.

Пассажир, сидящий впереди, должен завалиться набок, распластавшись на кресле и закрыв голову руками, ногами же нужно упереться в пол. Непристегнутый пассажир, сидящий сзади, должен постараться упасть вниз. Если в машине есть ребенок, его нужно накрыть своим телом.

Боковой удар тоже частое явление, которое случается по причине заноса авто, а также при неверном проезде перекрестка. Ремень безопасности при таком ударе практически бесполезен, он помогает при лобовых столкновениях. И все же, пристегиваться нужно, поскольку при боковом ударе непристегнутый пассажир отделит на другой конец машины. Ударившись о двери, он повредит грудную клетку, конечности.

При боковом ударе пассажиру нужно зажмуриться, сжать руки в локтях, сложив их крест-накрест и придавив к верхней части туловища, пальцы сжать в кулак. Не следует хвататься за что-либо руками. Спину нужно немного согнуть, подбородок прижать к груди, ноги согнуть, ступни поставить вместе и упереть их в пол.

При ударе сзади пассажиры рискуют получить хлыстовые травмы. Голова сначала дернется назад, потом – вперед, можно травмировать позвоночник.

При ударе сзади, ногами нужно упереться в пол, голову прижать к подголовнику, голову плотно прижать к подголовнику или спинке.

Если машина опрокинулась, пассажир будет кувыркаться в салоне вместе с авто. При это нужно попытаться схватиться за что-то стационарное: спинку кресла, ручку двери.