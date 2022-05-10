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47 минут назад

Под Псковом подростки погибли при столкновении машины с поездом

Мария Иванова

В псковском поселке Идрица поезд переехал легковую машину, два человека погибли. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на полицию региона.

Российские подростки погибли при столкновении машины с поездом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла около полуночи 10 мая. Volkswagen Golf, которым управлял водитель 2004 года рождения, переезжал через железную дорогу на красный свет и столкнулся с поездом.

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Жертвами ДТП стали пассажиры Volkswagen - подростки 2005 и 2003 годов рождения. Водитель и еще один пассажир 2005 года рождения попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

В конце апреля в Бурятии Toyota Corolla, за рулем которой находился 62-летний водитель, столкнулась с поездом. Машинист пошел на экстренное торможение, но времени не хватило - тормозной путь поезда составил 600 метров. Водитель погиб на месте.

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