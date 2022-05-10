Российские подростки погибли при столкновении машины с поездом

В псковском поселке Идрица поезд переехал легковую машину, два человека погибли. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на полицию региона.
Авария произошла около полуночи 10 мая. Volkswagen Golf, которым управлял водитель 2004 года рождения, переезжал через железную дорогу на красный свет и столкнулся с поездом.
Жертвами ДТП стали пассажиры Volkswagen - подростки 2005 и 2003 годов рождения. Водитель и еще один пассажир 2005 года рождения попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
В конце апреля в Бурятии Toyota Corolla, за рулем которой находился 62-летний водитель, столкнулась с поездом. Машинист пошел на экстренное торможение, но времени не хватило - тормозной путь поезда составил 600 метров. Водитель погиб на месте.