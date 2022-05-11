В Нижегородской области автомобиль сбил четырех школьников

Водитель Lada Priora в Выксе сбил четверых школьников, переходивших дорогу на зебре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России в Нижегородской области.

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По данным агентства, инцидент произошел около 12:20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского. За рулем Lada Priora находился мужчина 2003 года рождения. Он сбил четверых школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

«В результате ДТП четверо несовершеннолетних (две девочки и мальчик 2013 года рождения, девочка 2007 года рождения) получили ранения различной степени тяжести», — отметили там.