В Приморье в ДТП с "Камазом" пострадали пять человек

"Установлено, что водитель автомобиля "Камаз", 52-летний мужчина, двигался со стороны села Лазо в направлении города Находки. По предварительной информации, он не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля Isuzu Elf, в результате чего столкнулся с ним. После удара Isuzu Elf по инерции продолжил движение и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Daihatsu Terios Kid. В результате происшествия травмированы водитель и пассажиры Isuzu Elf: мужчины в возрасте 62 и 33 лет, а также 50-летняя, 47-летняя и 24-летняя женщины", - говорится в сообщении.