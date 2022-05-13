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49 минут назад

В Приморье в ДТП с "Камазом" пострадали пять человек

ТАССиещё 1

Пять человек пострадали в Приморье в результате ДТП с грузовым автомобилем "Камаз". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба территориального УМВД.

В Приморье в ДТП с "Камазом" пострадали пять человек
Фото: ТАССТАСС

"Установлено, что водитель автомобиля "Камаз", 52-летний мужчина, двигался со стороны села Лазо в направлении города Находки. По предварительной информации, он не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля Isuzu Elf, в результате чего столкнулся с ним. После удара Isuzu Elf по инерции продолжил движение и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Daihatsu Terios Kid. В результате происшествия травмированы водитель и пассажиры Isuzu Elf: мужчины в возрасте 62 и 33 лет, а также 50-летняя, 47-летняя и 24-летняя женщины", - говорится в сообщении.

Стаж вождения водителя грузовика составляет 27 лет, в 2022 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения мужчину не привлекали. Алкоголь в его крови не обнаружен.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших участников автоаварии.

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