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3 часа назад

МВД: Самокаты и каршеринговые автомобили стали чаще попадать в ДТП

Мир24иещё 1

Автомобили каршеринга и самокаты стали чаще попадать в аварии. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на обзор дорожно-транспортных происшествий, подготовленный МВД России.

МВД: Самокаты и каршеринговые автомобили стали чаще попадать в ДТП
Фото: Мир24Мир24

Так, в прошлом году на дорогах России бфло зарегистрировано 133,3 тыс. аварий, что на 3,1% ниже, чем годом ранее. При этом число погибших (-5,8%) и раненых (-4,2%) также сократилось год к году. В документе отмечается, что уровень аварийности в РФ по-прежнему остается высоким – каждое 11-е ДТП завершается смертельным исходом.

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В то же время число инцидентов с автомобилями каршеринга выросло на 40%, а самокаты и гироскутеры стали чаще попадать в поле зрения полицейских на 67,5%.

Как сообщил изданию член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, возможно, каршеринговые компании ослабили контроль за клиентами, пытаясь наверстать понесенные в период пандемии потери.

Говоря об электросамокатах и других средствах передвижения с электродвигателем, парламентарий напомнил, что к ним сложилось отношение как к игрушкам, но при неправильном использовании эти средства передвижения представляют существенную опасность.

«Их статус нужно закрепить в законодательстве», – уверен Башкин.

Он добавил, что некоторые разновидности таких устройств имеют такие же технические характеристики, как и мопеды, но в ПДД их статус никак не указан, также нет правил поведения на дороге для их владельцев. В результате водители используют максимальную скорость, нарушают правила дорожного движения, переезжают дорогу вне пешеходного перехода.

Эксперты научного центра безопасности дорожного движения МВД указывают, что рост аварийности в России начинается в мае, а пик ДТП приходится на период с июля по октябрь.

Причинами аварий в подавляющем большинстве случаев являются сами водители (116 тыс. случаев), плохие дороги (46 тыс.), пешеходы (13 тыс.) и техническая неисправность транспортного средства (7,5 тыс.).

Ранее сообщалось, что ограничение скорости до 25 км/ч планируют распространить не только на арендные электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, но и на все средства индивидуальной мобильности, ввозимые в Россию. Новый ГОСТ уже проходит согласование в правительстве РФ.

ДТП,Новости каршеринга,Александр Башкин,МВД России,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Правительство РФ,
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