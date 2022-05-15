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1 час назад

Число погибших в ДТП на платных дорогах в России увеличилось почти на 50%

Газета.Ruиещё 1

ГИБДД зафиксировала значительный рост аварийности на платных дорогах в России по итогам 2021 года. Информация об этом содержится в статистическом отчете ведомства (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Число погибших в ДТП на платных дорогах России увеличилось почти на 50%
Фото: ТАССТАСС

«В 665 (+24,8%) таких ДТП погибли 130 (+47,7%) и ранено 869 (+19,2%) человек. На участках этих дорог в границах населенных пунктов совершено 77 ДТП, в которых погибли 10 и ранены 96 человек», — говорится в документе.

Наиболее опасными с точки зрения совершения ДТП являются участки федеральных автодорог в населенных пунктах. Вероятность аварии на данных участках трасс в 2,5 раза выше, чем в среднем на автодорогах этого статуса, риск получения смертельных травм в таких авариях примерно в 2 раза выше, подсчитали в ведомстве. В целом на федеральных трассах риск возникновения ДТП в 6-7 раз выше, чем на региональных и межмуниципальных дорогах.

Ранее ГИБДД напомнила водителям, как себя вести при наступлении жаркой погоды.

ДТП,ГИБДД,
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