Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

ГИБДД назвала регионы, где происходят самые тяжелые аварии

Газета.Ru

ДТП с наиболее тяжелыми последствиями по итогам 2021 года зафиксированы в Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ингушетии и Забайкальском крае, следует из данных статистического отчета ГИБДД за 2021 год (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

ГИБДД назвала регионы, где происходят самые тяжелые аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению показателей аварийности, наблюдается увеличение числа погибших в 25 регионах. Наиболее значительно в республиках Адыгея (+16,5%), Карелия (+26,1%), Марий Эл (+17,6%), г. Севастополе (+37,5%), Астраханской (+14,3%), Костромской (+63,6%) и Магаданской (+27,8%) областях», — подчеркивается в документе.

По данным ведомства, в Чеченской республике по итогам прошлого года зафиксирован показатель гибели 22,3 на 100 пострадавших в ДТП, в Кабардино-Балкарии — 15,9, в Адыгее — 15,7, в Ингушетии — 15,1.

В среднем по 14 человек на сотню пострадавших (учитываются и погибшие, и раненые) погибло в авариях в 2021 году в Забайкальском крае, на Чукотке, а также в Брянской и Ростовской областях.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители