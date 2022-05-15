ГИБДД назвала регионы, где происходят самые тяжелые аварии

ДТП с наиболее тяжелыми последствиями по итогам 2021 года зафиксированы в Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ингушетии и Забайкальском крае, следует из данных статистического отчета ГИБДД за 2021 год (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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«Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению показателей аварийности, наблюдается увеличение числа погибших в 25 регионах. Наиболее значительно в республиках Адыгея (+16,5%), Карелия (+26,1%), Марий Эл (+17,6%), г. Севастополе (+37,5%), Астраханской (+14,3%), Костромской (+63,6%) и Магаданской (+27,8%) областях», — подчеркивается в документе.

По данным ведомства, в Чеченской республике по итогам прошлого года зафиксирован показатель гибели 22,3 на 100 пострадавших в ДТП, в Кабардино-Балкарии — 15,9, в Адыгее — 15,7, в Ингушетии — 15,1.